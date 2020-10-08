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Виллу Криштиану Роналду обокрали на Мадейре

09.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Вор проник в виллу нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду на Мадейре и украл оттуда вещи футболиста, сообщило издание Diario de Noticias Madeira.

© REUTERS / MASSIMO PINCA
Роналду побил почти вековой рекорд "Ювентуса"

Об ограблении в местную полицию в среду утром сообщил родственник спортсмена.

Как пишет газета, злоумышленник сумел пробраться в дом Роналду, подняв ворота гаража.

По информации издания, грабитель провел на вилле немного времени, а его добычей стали в основном мелкие вещи на общую сумму около 200 евро. При этом из дома пропала футболка "Ювентуса" с автографом Роналду.

Благодаря записям камер видеонаблюдения полиция уже опознала предполагаемого преступника и задержала его.

 
Теги: Минск
 
 
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Благодаря записям камер видеонаблюдения полиция уже опознала предполагаемого преступника и задержала его.
 
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