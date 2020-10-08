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Lexus насмерть сбил двух пешеходов вблизи Боровлян
09.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Две женщины погибли в Минском районе в результате наезда внедорожника, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
© Photo : Следственный комитет Беларуси
Смертельная авария произошла около 14:50 в четверг 8 октября на автомобильной дороге, соединяющей столицу и Витебск
"На трассе Минск – Витебск 47-летняя водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе, насмерть сбила двух женщин", – сказали в МВД.
Там также уточнили, что гражданки перебегали проезжую часть, где нет пешеходного перехода.
На месте ДТП работали инспекторы ГАИ, эксперты и следователи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.
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Две женщины решили перебежать трассу Минск – Витебск в неустановленном месте и попали под кроссовер.
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