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Lexus насмерть сбил двух пешеходов вблизи Боровлян

09.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Две женщины погибли в Минском районе в результате наезда внедорожника, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

© Photo : Следственный комитет Беларуси
Lexus сбил пешеходов на тротуаре в Минске

Смертельная авария произошла около 14:50 в четверг 8 октября на автомобильной дороге, соединяющей столицу и Витебск

"На трассе Минск – Витебск 47-летняя водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе, насмерть сбила двух женщин", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что гражданки перебегали проезжую часть, где нет пешеходного перехода.

На месте ДТП работали инспекторы ГАИ, эксперты и следователи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Две женщины решили перебежать трассу Минск – Витебск в неустановленном месте и попали под кроссовер.
 
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