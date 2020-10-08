Lexus насмерть сбил двух пешеходов вблизи Боровлян

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Две женщины погибли в Минском районе в результате наезда внедорожника, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Смертельная авария произошла около 14:50 в четверг 8 октября на автомобильной дороге, соединяющей столицу и Витебск

"На трассе Минск – Витебск 47-летняя водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе, насмерть сбила двух женщин", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что гражданки перебегали проезжую часть, где нет пешеходного перехода.

На месте ДТП работали инспекторы ГАИ, эксперты и следователи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.