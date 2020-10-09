Девушка пыталась снять жилье и попалась интернет-мошенникам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Более чем на 500 белорусских рублей обманули мошенники девушку, которая искала квартиру в столице, сообщил Следственный комитет Беларуси в своем официальном Telegram-канале.

Вечером 6 октября 22-летняя девушка увидела на одной из популярных торговых интернет-площадок объявление о сдаче квартиры в аренду и написала его автору о своем желании арендовать указанное жилье. Ей сразу сказали, что желающих много и, чтобы заполучить ключи девушке необходимо внести предоплату как можно быстрее.

После чего "арендодатель" предложил перейти по ссылке и перевести денежные средства.

Указанная ссылка оказалась фишинговой страницей, внешне схожей со страницей торговой площадки, где потерпевшая ввела реквизиты своей банковской карты якобы для внесения предоплаты за аренду квартиры. После ввода данных с ее карт-счета незамедлительно списалось более 500 белорусских рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса.

Следователи напоминают, что с целью недопущения совершения противоправных действий при использовании торговой площадки совершать все действия (общение, перевод денег, доставка товара) исключительно на самой платформе объявлений и не переходить по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники.

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