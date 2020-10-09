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Мужчина погиб под колесами мотоблока в Каменецком районе
09.10.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Мужчина в Каменецком районе попал под колеса мотоблока и умер, сообщил Следственный комитет Беларуси в своем официальном Telegram-канале.
© Photo : Следственный комитет
Сообщение об обнаружении на территории частного дома в одном из сельских населенных пунктов Каменецкого района тела 75-летнего местного жителя поступило в милицию накануне вечером.
По предварительным данным, мужчина 6 октября занимался разгрузкой древесины для заготовки дров из прицепа мотоблока. Во время движения задним ходом транспортное средство наехало на сложенные дрова и мужчина упал под колеса мотоблока.
От полученных травм он умер на месте, погибшего через два дня обнаружил сосед.
По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Тело 75-летнего местного жителя обнаружил сосед спустя два дня после происшествия и сообщил в милицию.
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