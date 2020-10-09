Мужчина погиб под колесами мотоблока в Каменецком районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Мужчина в Каменецком районе попал под колеса мотоблока и умер, сообщил Следственный комитет Беларуси в своем официальном Telegram-канале.

Сообщение об обнаружении на территории частного дома в одном из сельских населенных пунктов Каменецкого района тела 75-летнего местного жителя поступило в милицию накануне вечером.

По предварительным данным, мужчина 6 октября занимался разгрузкой древесины для заготовки дров из прицепа мотоблока. Во время движения задним ходом транспортное средство наехало на сложенные дрова и мужчина упал под колеса мотоблока.

От полученных травм он умер на месте, погибшего через два дня обнаружил сосед.

По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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