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Парики, маски и видеокамеры: что нашли у похитителя данных банковских карт
09.10.2020 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Правоохранители задержали злоумышленника, который встраивал в банкоматы шиммеры и похищал реквизиты платежных карт, сообщили в пресс-службе МВД.
В конце июля минские оперативники, занятые в сфере борьбы с киберпреступлениями,
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Задержанный, по версии правоохранителей, по утрам встраивал шиммеры в банкоматы, а вечером их забирал. В течение дня устройство копировало реквизиты карт пользователей, видеокамера-накладка записывала пин-коды.
"Полученные данные мужчина энкодером переписывал на заготовки пластиковых карт, а затем с помощью этих клонов снимал деньги с банковских счетов жертв", - пояснили в МВД.
Для конспирации подозреваемый использовал различную одежду, а также маски и парики. Подозреваемого задержали вечером у банкомата во время очередной попытки совершить преступление. У мужчины во время обыска изъяли оборудование, при помощи которого он похищал данные карт их владельцев, а также средства маскировки.
Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере. Проводится дальнейшее расследование.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Как не "потерять" данные своей карты
Специалисты советуют при снятии наличных денег в банкомате отдавать предпочтение устройствам, встроенным в помещение.
"Вас должно насторожить, если у банкомата или инфокиоска присутствуют накладки на клавиатуре или картоприемнике, видны оголенные провода, двусторонний скотч или отверстия в корпусе, присутствуют плохо закрепленные или явно выступающие части устройства", - напомнили правоохранители.
Также советуют подключить услугу SMS-оповещение о расходных операциях по карт-счету. При задержании карты банкоматом или иных непредвиденных ситуациях моментально сообщать в банковские учреждения.
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В конце июля минские оперативники, занятые в сфере борьбы с киберпреступлениями, изъяли в картоприемнике банкомата устройство, которое считывает данные с...
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