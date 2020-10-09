Парики, маски и видеокамеры: что нашли у похитителя данных банковских карт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Правоохранители задержали злоумышленника, который встраивал в банкоматы шиммеры и похищал реквизиты платежных карт, сообщили в пресс-службе МВД.

В конце июля минские оперативники, занятые в сфере борьбы с киберпреступлениями, изъяли в картоприемнике банкомата шиммер . Это устройство считывает данные с чипа и магнитной полосы банковской карты. Вскоре оперативники управления "К" МВД Беларуси установили личность подозреваемого и с поличным задержали его.

Задержанный, по версии правоохранителей, по утрам встраивал шиммеры в банкоматы, а вечером их забирал. В течение дня устройство копировало реквизиты карт пользователей, видеокамера-накладка записывала пин-коды.

"Полученные данные мужчина энкодером переписывал на заготовки пластиковых карт, а затем с помощью этих клонов снимал деньги с банковских счетов жертв", - пояснили в МВД.

Для конспирации подозреваемый использовал различную одежду, а также маски и парики. Подозреваемого задержали вечером у банкомата во время очередной попытки совершить преступление. У мужчины во время обыска изъяли оборудование, при помощи которого он похищал данные карт их владельцев, а также средства маскировки.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере. Проводится дальнейшее расследование.

Как не "потерять" данные своей карты

Специалисты советуют при снятии наличных денег в банкомате отдавать предпочтение устройствам, встроенным в помещение.

"Вас должно насторожить, если у банкомата или инфокиоска присутствуют накладки на клавиатуре или картоприемнике, видны оголенные провода, двусторонний скотч или отверстия в корпусе, присутствуют плохо закрепленные или явно выступающие части устройства", - напомнили правоохранители.

Также советуют подключить услугу SMS-оповещение о расходных операциях по карт-счету. При задержании карты банкоматом или иных непредвиденных ситуациях моментально сообщать в банковские учреждения.

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