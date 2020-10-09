ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маскировали крапивой: в Витебской области нашли крупную плантацию конопли

09.10.2020 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Оперативники изъяли более 6,5 кг наркотика, принадлежавший двоим жителям области, сообщили в пресс-службе МВД. 

© Sputnik / Инна Гришук
Куст конопли в классе. Свидетели об учителе, угощавшем детей наркотиками

У 40-летнего жителя Шумилинского района в автомобиле и по месту жительства обнаружено почти 6,5 кг высушенной марихуаны, у его товарища, 50-летнего жителя Лиозненского района, нашли около 100 грамм "травы". Часть наркотика была уже расфасована и готова для продажи. По словам пресс-службы МВД, это крупнейшая с начала года партия марихуаны.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, наркодилерам светит до 8 лет лишения свободы.

С начала месяца оперативники нашли уже три "плантации". Ранее наркоконтроль обнаружил в Минске лабораторию по производству марихуаны, а в Гомеле в одной из квартир – тайник с 1,5 кг фасованного зелья.

Читайте также:

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марихуана принадлежала жителям Шумилинского и Лиозненского районов. "Фермеры" подозреваются в возделывании зелья и его продаже.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Парики, маски и видеокамеры: что нашли у похитителя данных банковских карт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика