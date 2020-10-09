Маскировали крапивой: в Витебской области нашли крупную плантацию конопли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Оперативники изъяли более 6,5 кг наркотика, принадлежавший двоим жителям области, сообщили в пресс-службе МВД.

У 40-летнего жителя Шумилинского района в автомобиле и по месту жительства обнаружено почти 6,5 кг высушенной марихуаны, у его товарища, 50-летнего жителя Лиозненского района, нашли около 100 грамм "травы". Часть наркотика была уже расфасована и готова для продажи. По словам пресс-службы МВД, это крупнейшая с начала года партия марихуаны.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, наркодилерам светит до 8 лет лишения свободы.

С начала месяца оперативники нашли уже три "плантации". Ранее наркоконтроль обнаружил в Минске лабораторию по производству марихуаны, а в Гомеле в одной из квартир – тайник с 1,5 кг фасованного зелья.

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