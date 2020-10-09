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Маскировали крапивой: в Витебской области нашли крупную плантацию конопли
09.10.2020 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Оперативники изъяли более 6,5 кг наркотика, принадлежавший двоим жителям области, сообщили в пресс-службе МВД.
© Sputnik / Инна Гришук
У 40-летнего жителя Шумилинского района в автомобиле и по месту жительства обнаружено почти 6,5 кг высушенной марихуаны, у его товарища, 50-летнего жителя Лиозненского района, нашли около 100 грамм "травы". Часть наркотика была уже расфасована и готова для продажи. По словам пресс-службы МВД, это крупнейшая с начала года партия марихуаны.
Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, наркодилерам светит до 8 лет лишения свободы.
С начала месяца оперативники нашли уже три "плантации". Ранее наркоконтроль обнаружил в Минске лабораторию по производству марихуаны, а в Гомеле в одной из квартир – тайник с 1,5 кг фасованного зелья.
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Марихуана принадлежала жителям Шумилинского и Лиозненского районов. "Фермеры" подозреваются в возделывании зелья и его продаже.
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