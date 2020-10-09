ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дубровенском районе мужчина поджег себя и хозпостройки

09.10.2020 14:03 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель агрогородка Калиновка Дубровенского района вечером 8 октября поджег себя, а также гараж и сарай во дворе, сообщает МЧС.


В гостях у хозяйки подворья находился 35-летний мужчина. Он выпил и стал вести себя неадекватно: облил стены хозпостроек краской. Женщина пошла за помощью к соседям, а вернувшись, увидела, что на мужчине загорелась одежда и начинают гореть постройки.

Хозяйка подворья и ее соседка потушили одежду на мужчине водой. Вызвали спасателей, те принялись тушить пожар.

Мужчину отвезли в больницу, медики зафиксировали серьезные ожоги.

Гараж сгорел, в сарае уничтожена крыша, повреждены стены.

Причину пожара устанавливают. Одна из версий — попытка суицида.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель агрогородка Калиновка Дубровенского района вечером 8 октября поджег себя, а также гараж и сарай во дворе.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Маскировали крапивой: в Витебской области нашли крупную плантацию конопли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика