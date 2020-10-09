В Дубровенском районе мужчина поджег себя и хозпостройки

Источник материала: Tut.by

Житель агрогородка Калиновка Дубровенского района вечером 8 октября поджег себя, а также гараж и сарай во дворе, сообщает МЧС.





В гостях у хозяйки подворья находился 35-летний мужчина. Он выпил и стал вести себя неадекватно: облил стены хозпостроек краской. Женщина пошла за помощью к соседям, а вернувшись, увидела, что на мужчине загорелась одежда и начинают гореть постройки.

Хозяйка подворья и ее соседка потушили одежду на мужчине водой. Вызвали спасателей, те принялись тушить пожар.

Мужчину отвезли в больницу, медики зафиксировали серьезные ожоги.

Гараж сгорел, в сарае уничтожена крыша, повреждены стены.

Причину пожара устанавливают. Одна из версий — попытка суицида.