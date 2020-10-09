|
В Дубровенском районе мужчина поджег себя и хозпостройки
Источник материала: Tut.by
Житель агрогородка Калиновка Дубровенского района вечером 8 октября поджег себя, а также гараж и сарай во дворе,
В гостях у хозяйки подворья находился 35-летний мужчина. Он выпил и стал вести себя неадекватно: облил стены хозпостроек краской. Женщина пошла за помощью к соседям, а вернувшись, увидела, что на мужчине загорелась одежда и начинают гореть постройки.
Хозяйка подворья и ее соседка потушили одежду на мужчине водой. Вызвали спасателей, те принялись тушить пожар.
Мужчину отвезли в больницу, медики зафиксировали серьезные ожоги.
Гараж сгорел, в сарае уничтожена крыша, повреждены стены.
Причину пожара устанавливают. Одна из версий — попытка суицида.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель агрогородка Калиновка Дубровенского района вечером 8 октября поджег себя, а также гараж и сарай во дворе.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)