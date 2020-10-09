Мусоровоз насмерть сбил грузчика в Барановичском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Мусоровоз сбил грузчика в Барановичском районе, от полученных травм мужчина скончался, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Трагедия произошла 8 октября в деревне Омневичи. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля МАЗ сдавал назад и сбил 41-летнего мужчину, который убирал мусор.

В результате инцидента пострадавший скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, по его факту следователями будет дана правовая оценка.

Еще одно происшествие случилось в тот же день около 16:00 в Барановичах – на перекрестке улиц Циолковского и Энтузиастов. Местный житель ехал на грузовике и при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу 50-летнему скутеристу. В результате аварии водитель скутера с травмами госпитализирован.