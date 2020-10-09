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Мусоровоз насмерть сбил грузчика в Барановичском районе

09.10.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Мусоровоз сбил грузчика в Барановичском районе, от полученных травм мужчина скончался, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

© Photo : СК Беларуси
Дело возбуждено после смертельного ДТП с мусоровозом под Брестом

Трагедия произошла 8 октября в деревне Омневичи. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля МАЗ сдавал назад и сбил 41-летнего мужчину, который убирал мусор.

В результате инцидента пострадавший скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, по его факту следователями будет дана правовая оценка.

Еще одно происшествие случилось в тот же день около 16:00 в Барановичах – на перекрестке улиц Циолковского и Энтузиастов. Местный житель ехал на грузовике и при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу 50-летнему скутеристу. В результате аварии водитель скутера с травмами госпитализирован.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в деревне Омневичи 8 октября и привело к трагическому финалу.
 
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