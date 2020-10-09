В Гродно - серьезная авария: Volvo после удара вылетел на разделительную и перевернулся

Источник материала: Tut.by

Днем в пятницу, 9 октября, в Гродно произошла серьезная авария: на улице Гродненской Volvo вылетел на разделительную и опрокинулся. Подробности сообщает милиция региона.





Предварительно установлено, что 25-летний водитель Volvo ехал по улице Гродненской со стороны улицы Славинского. После перекрестка с улицей Волкова он был во второй полосе — и тут из частного сектора стал выезжать 71-летний водитель Ford. Он хотел перестроиться в крайнюю левую для последующего разворота на перекрестке. Однако, не убедившись в безопасности, допустил столкновение.





От удара Volvo опрокинулся и остался лежать на разделительной. Водителю понадобилась помощь медиков.



