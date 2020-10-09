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В Гродно - серьезная авария: Volvo после удара вылетел на разделительную и перевернулся

09.10.2020 16:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем в пятницу, 9 октября, в Гродно произошла серьезная авария: на улице Гродненской Volvo вылетел на разделительную и опрокинулся. Подробности сообщает милиция региона.


Предварительно установлено, что 25-летний водитель Volvo ехал по улице Гродненской со стороны улицы Славинского. После перекрестка с улицей Волкова он был во второй полосе — и тут из частного сектора стал выезжать 71-летний водитель Ford. Он хотел перестроиться в крайнюю левую для последующего разворота на перекрестке. Однако, не убедившись в безопасности, допустил столкновение.


От удара Volvo опрокинулся и остался лежать на разделительной. Водителю понадобилась помощь медиков.


 
Теги: Гродно
 
 
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