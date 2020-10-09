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Оппозиционному политику Анатолию Лебедько дали 15 суток
09.10.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Оппозиционный политик Анатолий Лебедько получил 15 суток ареста, сообщили Sputnik в суде Центрального района Минска.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лебедько
Как сообщила в пятницу помощник председателя суда Юлия Литвинко, Лебедько, который обвинялся в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34. ч. 3 КоАП), получил 15 суток ареста.
Где политик будет отбывать назначенное ему наказание, в суде не уточнили.
Напомним, не так давно Лебедько вошел в команду экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в качестве координатора Общественной конституционной комиссии, которая ведет работу по созданию проекта изменений в Конституцию 1994 года.
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