Оппозиционному политику Анатолию Лебедько дали 15 суток

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Оппозиционный политик Анатолий Лебедько получил 15 суток ареста, сообщили Sputnik в суде Центрального района Минска.

Лебедько задержали накануне, в четверг 8 октября. Тогда в ГУВД Мингорисполкома заявили, что причиной этому стало совершение экс-главой Объединенной гражданской партии административного правонарушения.

Как сообщила в пятницу помощник председателя суда Юлия Литвинко, Лебедько, который обвинялся в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34. ч. 3 КоАП), получил 15 суток ареста.

Где политик будет отбывать назначенное ему наказание, в суде не уточнили.

Напомним, не так давно Лебедько вошел в команду экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в качестве координатора Общественной конституционной комиссии, которая ведет работу по созданию проекта изменений в Конституцию 1994 года.

Читайте также:

Суд оставил Виктора Бабарико под стражей

Виктора Бабарико под стражей Колесникову до 8 ноября оставили под стражей в СИЗО Жодино

в СИЗО Жодино Дело возбуждено против секретаря КС Ивана Кравцова