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Минчанка пообещала иракцу оргию, а сама позвала друзей и ограбила его

09.10.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске девушку и четверых ее знакомых, которые совершили разбойное нападение на гражданина Ирака, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

По информации правоохранителей, 19-летняя минчанка познакомилась с иракцем в интернете и договорилась встретиться в его квартире, чтобы оказать услуги сексуального характера.

"Находясь в гостях у иностранца, девушка пообещала, что скоро к ним присоединится подруга. Однако когда раздался звонок в дверь, мужчина увидел на пороге четверых парней, которые избили его и забрали 300 долларов", – сказали в МВД.

После произошедшего подозреваемые скрылись, а позже разделили деньги. Задержали злоумышленников по горячим следам. Оперативникам они признались, что решили совершить преступление, так как не думали, что иностранец обратится в милицию.

В отношении молодых людей возбудили дело за разбой, совершенный группой лиц, сейчас они находятся в ИВС.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении молодых людей возбудили дело за разбой, совершенный группой лиц, сейчас они находятся в ИВС.
 
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