С парламентом Дании от лица Тихановской общались пранкеры Вован и Лексус

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) подтвердили, что это они говорили с членами парламента Дании от лица бывшего кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской.

В четверг 8 октября пресс-служба датского парламента сообщила, что неизвестный, выдав себя за Тихановскую , 6 октября присоединился к онлайн-встрече комитета по внешней политике. Человек заявил, что у него не работает веб-камера, а подвох вскрылся только спустя 40 минут.

Позже пресс-секретарь Тихановской заявила, что оппозиционный политик не видит ничего плохого в произошедшем – это вызывает лишь улыбку и повышает настроение.

"Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем", – сказал РИА Новости Кузнецов.

Как ранее сообщал Sputnik, после инцидента в парламенте Дании было принято решение все онлайн-встречи проводить только при работающих веб-камерах.

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