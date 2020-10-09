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С парламентом Дании от лица Тихановской общались пранкеры Вован и Лексус
09.10.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) подтвердили, что это они говорили с членами парламента Дании от лица бывшего кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской.
В четверг 8 октября пресс-служба датского парламента сообщила, что неизвестный,
Позже пресс-секретарь Тихановской заявила, что оппозиционный политик не видит ничего плохого в произошедшем – это вызывает лишь улыбку и повышает настроение.
"Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем", – сказал
Как ранее сообщал Sputnik, после инцидента в парламенте Дании было принято решение все онлайн-встречи проводить только при работающих веб-камерах.
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Российские пранкеры, разыгравшие датских парламентариев, пообещали рассказать все подробности произошедшего после выходных.
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