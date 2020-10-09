Места утечки воздуха на МКС заделают пластилином

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Экипаж Международной космической станции (МКС) заделает возможные места утечки в отсеке российского модуля "Звезда" американским пластилином, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре прошлого года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

"Крис (американский астронавт Кристофер Кэссиди - Sputnik) должен передать вот этот герметик, пластилин. Там особенность какая: в перчатках надо работать, потом раскатать, посмотришь как тебе попроще будет", - сказал российскому космонавту Ивану Вагнеру специалист Подмосковного центра управления полетами.

Космонавт должен заделать два места утечки: в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи.

Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за восемь часов. В "Роскосмосе" пояснили, что это не опасно для экипажа и мешает полету станции в пилотируемом режиме.

Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.

Однако если экипаж не сможет длительное время устранять проблему, то на МКС придется доставлять дополнительные объемы воздуха.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.