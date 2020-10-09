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В Минске горело общежитие
Источник материала: Tut.by
В Минске на Сурганова горело общежитие. Оказалось, что горело покрытие кровли. Из здания эвакуировали 300 человек,
Общежитие находится на Сурганова, 47/4. Спасатели сообщили, что горело покрытие кровли, предварительная площадь 20 м². В 19.30 пожар ликвидировали.
До прибытия МЧС из здания эвакуировали 300 человек. Причины и обстоятельства устанавливаются.
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В Минске на Сурганова открытым пламенем горело общежитие. Оказалось, что горело покрытие кровли. Из здания эвакуировали 300 человек.
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