В Минске горело общежитие

Источник материала: Tut.by

В Минске на Сурганова горело общежитие. Оказалось, что горело покрытие кровли. Из здания эвакуировали 300 человек, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: t.me/nashaniva

Общежитие находится на Сурганова, 47/4. Спасатели сообщили, что горело покрытие кровли, предварительная площадь 20 м². В 19.30 пожар ликвидировали.

До прибытия МЧС из здания эвакуировали 300 человек. Причины и обстоятельства устанавливаются.



Фото: МЧС