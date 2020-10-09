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В Минске горело общежитие

09.10.2020 20:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на Сурганова горело общежитие. Оказалось, что горело покрытие кровли. Из здания эвакуировали 300 человек, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: t.me/nashaniva

Общежитие находится на Сурганова, 47/4. Спасатели сообщили, что горело покрытие кровли, предварительная площадь 20 м². В 19.30 пожар ликвидировали.

Открыть/скачать оригинал видео (17.3 МБ)

До прибытия МЧС из здания эвакуировали 300 человек. Причины и обстоятельства устанавливаются.


Фото: МЧС

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на Сурганова открытым пламенем горело общежитие. Оказалось, что горело покрытие кровли. Из здания эвакуировали 300 человек.
 
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