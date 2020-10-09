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Байкер врезался в легковушку в Витебске

10.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Столкновение мотоцикла и легкового автомобиля произошло в Витебске, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

© Photo : ГАИ Гомеля
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Авария случилась утром в пятницу 9 октября на проспекте Фрунзе областного центра.

"На пересечении проспекта с улицей Доватора столкнулись автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого находился водитель 1979 года рождения, и мотоцикл Honda CBR, которым управлял 45-летний гражданин", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что оба транспортных средства получили технические повреждения. О состоянии водителей в инспекции не сообщили.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.
 
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