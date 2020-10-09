Пожар на крыше общежития БНТУ: эвакуировано 300 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Администрация эвакуировала из общежития Белорусского национального технического университета 300 человек из-за возгорания на крыше, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Пожар на кровле здания, находящегося на улице Сурганова, произошел вечером в пятницу 9 октября.

Пожар на Риге в общаге pic.twitter.com/j2ss90eK9Z — Дэйли Минск (@Daily_minsk) October 9, 2020

"Горело покрытие кровли, предварительная площадь – 20 квадратных метров. В 19:30 пожар ликвидирован", – сказали в МЧС.

В управлении также уточнили, что до приезда на место ЧП пожарных расчетов из здания общежития было эвакуировано 300 человек.

В настоящее время пожарные и специалисты устанавливают причину возникновения огня на кровле.