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Пожар на крыше общежития БНТУ: эвакуировано 300 человек

10.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Администрация эвакуировала из общежития Белорусского национального технического университета 300 человек из-за возгорания на крыше, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Пожар на кровле здания, находящегося на улице Сурганова, произошел вечером в пятницу 9 октября.

"Горело покрытие кровли, предварительная площадь – 20 квадратных метров. В 19:30 пожар ликвидирован", – сказали в МЧС.

В управлении также уточнили, что до приезда на место ЧП пожарных расчетов из здания общежития было эвакуировано 300 человек.

В настоящее время пожарные и специалисты устанавливают причину возникновения огня на кровле.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возникновения огня на кровле здания на улице Сурганова.
 
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