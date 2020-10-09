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Пожар на крыше общежития БНТУ: эвакуировано 300 человек
10.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Администрация эвакуировала из общежития Белорусского национального технического университета 300 человек из-за возгорания на крыше, сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Пожар на кровле здания, находящегося на улице Сурганова, произошел вечером в пятницу 9 октября.
"Горело покрытие кровли, предварительная площадь – 20 квадратных метров. В 19:30 пожар ликвидирован", – сказали в МЧС.
В управлении также уточнили, что до приезда на место ЧП пожарных расчетов из здания общежития было эвакуировано 300 человек.
В настоящее время пожарные и специалисты устанавливают причину возникновения огня на кровле.
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В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возникновения огня на кровле здания на улице Сурганова.
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