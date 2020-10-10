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Резервуар с нефтепродуктами взорвался в жилом квартале Бейруте: есть погибшие и пострадавшие

10.10.2020 06:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На западе Бейрута в жилом районе Тарик-эль-Джедида вечером 9 октября произошел взрыв резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщает телеканал LBC.


Фото: OMAR_M_ISMAIL / Twitter

Изначально сообщалось, что погибли два человека и несколько десятков раненых. Были повреждены несколько зданий, проводилась эвакуация. Помощь пострадавшим оказывали медики из ливанского Красного Креста. По словам его главы Джорджа Киттана, раненые были доставлены в разные больницы столицы.

Позже число жертв увеличилось до четырех. Кроме того, среди пострадавших во время взрыва есть дети. О четырех погибших сообщает также «Красный крест». По информации агентства Naharnet, в результате взрыва были ранее более 20 человек.

Взрыв привел к сильному пожару. По данным LBC, во взорвавшемся резервуаре находился бензин, а не мазут. Правоохранительные органы уже задержали владельца топлива, он сообщил, что хранил бензин для собственных нужд, сообщает телеканал.


Фото: LarissaAounSky / Twitter

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, унесший жизни 190 человек и ранивший 6,5 тыс. человек. Взорвались 2750 т аммиачной селитры — конфискованные удобрения, хранившиеся в порту на протяжении нескольких лет. Взрыв вызвал разрушения по всему городу, практически полностью уничтожив прилегающую к порту территорию. Ущерб от него оценивали более чем в $ 15 млрд. Без крыши над головой остались не меньше 300 тыс. человек.

 
 
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Несколько десятков человек пострадали, среди них есть дети. Взорвалась емкость с горючим в жилом квартале. Полиция уже задержала владельца резервуара.
 
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