Резервуар с нефтепродуктами взорвался в жилом квартале Бейруте: есть погибшие и пострадавшие

Источник материала: Tut.by

На западе Бейрута в жилом районе Тарик-эль-Джедида вечером 9 октября произошел взрыв резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщает телеканал LBC .



Фото: OMAR_M_ISMAIL / Twitter

Изначально сообщалось, что погибли два человека и несколько десятков раненых. Были повреждены несколько зданий, проводилась эвакуация. Помощь пострадавшим оказывали медики из ливанского Красного Креста. По словам его главы Джорджа Киттана, раненые были доставлены в разные больницы столицы.

Позже число жертв увеличилось до четырех. Кроме того, среди пострадавших во время взрыва есть дети . О четырех погибших сообщает также «Красный крест». По информации агентства Naharnet, в результате взрыва были ранее более 20 человек.

Взрыв привел к сильному пожару. По данным LBC, во взорвавшемся резервуаре находился бензин, а не мазут. Правоохранительные органы уже задержали владельца топлива, он сообщил, что хранил бензин для собственных нужд, сообщает телеканал.



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4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв , унесший жизни 190 человек и ранивший 6,5 тыс. человек. Взорвались 2750 т аммиачной селитры — конфискованные удобрения, хранившиеся в порту на протяжении нескольких лет. Взрыв вызвал разрушения по всему городу, практически полностью уничтожив прилегающую к порту территорию. Ущерб от него оценивали более чем в $ 15 млрд. Без крыши над головой остались не меньше 300 тыс. человек.