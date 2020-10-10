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Резервуар с нефтепродуктами взорвался в жилом квартале Бейруте: есть погибшие и пострадавшие
Источник материала: Tut.by
На западе Бейрута в жилом районе Тарик-эль-Джедида вечером 9 октября произошел взрыв резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщает телеканал
Изначально сообщалось, что погибли два человека и несколько десятков раненых. Были повреждены несколько зданий, проводилась эвакуация. Помощь пострадавшим оказывали медики из ливанского Красного Креста. По словам его главы Джорджа Киттана, раненые были доставлены в разные больницы столицы.
Позже число жертв
Взрыв привел к сильному пожару. По
4 августа в порту Бейрута произошел
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Несколько десятков человек пострадали, среди них есть дети. Взорвалась емкость с горючим в жилом квартале. Полиция уже задержала владельца резервуара.
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