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В Червенском районе внедорожник на переходе насмерть сбил 12-летнего велосипедиста

10.10.2020 06:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 21.00 9 октября на трассе М-4 «Минск-Могилев», сообщили в пресс-службе МВД.

Возле поселка Смиловичи на пешеходном переходе Volvo XC-90 сбил 12-летнего велосипедиста. От полученных травм ребенок умер на месте. За рулем автомобиля был 42-летний водитель.


По предварительной информации, погибший ребенок вместе с двумя подростками возвращался в поселок из соседней деревни и переезжал трассу по пешеходному нерегулируемому переходу, который оборудован наружным освещением.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, медики, эксперты и следственно-оперативная группа.


В милиции просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными в темное время суток, соблюдать скоростной режим.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По предварительной информации, погибший ребенок вместе с двумя подростками возвращался в поселок из соседней деревни и переезжал трассу по пешеходному...
 
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