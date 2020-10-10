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В Червенском районе внедорожник на переходе насмерть сбил 12-летнего велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около 21.00 9 октября на трассе М-4 «Минск-Могилев»,
Возле поселка Смиловичи на пешеходном переходе Volvo XC-90 сбил 12-летнего велосипедиста. От полученных травм ребенок умер на месте. За рулем автомобиля был 42-летний водитель.
По предварительной информации, погибший ребенок вместе с двумя подростками возвращался в поселок из соседней деревни и переезжал трассу по пешеходному нерегулируемому переходу, который оборудован наружным освещением.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, медики, эксперты и следственно-оперативная группа.
В милиции просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными в темное время суток, соблюдать скоростной режим.
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По предварительной информации, погибший ребенок вместе с двумя подростками возвращался в поселок из соседней деревни и переезжал трассу по пешеходному...
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