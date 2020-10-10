В Червенском районе внедорожник на переходе насмерть сбил 12-летнего велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 21.00 9 октября на трассе М-4 «Минск-Могилев», сообщили в пресс-службе МВД.

Возле поселка Смиловичи на пешеходном переходе Volvo XC-90 сбил 12-летнего велосипедиста. От полученных травм ребенок умер на месте. За рулем автомобиля был 42-летний водитель.





По предварительной информации, погибший ребенок вместе с двумя подростками возвращался в поселок из соседней деревни и переезжал трассу по пешеходному нерегулируемому переходу, который оборудован наружным освещением.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, медики, эксперты и следственно-оперативная группа.





В милиции просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными в темное время суток, соблюдать скоростной режим.