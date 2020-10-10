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Полез за ведром: спустя сутки пенсионера из колодца достали спасатели

10.10.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Сообщение о том что человеку требуется помощь поступило спасателям около полудня 9 октября, сообщили в МЧС Беларуси. ЧП произошло в деревне Ямица Житковичского района. 

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Когда подразделения МЧС прибыли на место, выяснилось, что на территории частного дома в питьевом колодце глубиной около 4 метров находится человек.

"Оказалось, что еще 8 октября пенсионер спустился вниз по лестнице за ведром и самостоятельно не смог выбраться", сообщили в МЧС.

Чтобы помочь дедушке выбраться из колодца, работникам МЧС потребовалось специальное оборудование, затем пострадавший был передан медикам. После осмотра его госпитализировали.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожилой мужчина провалился в деревенский питьевой колодец и провел сутки на глубине 4 метров, пока не приехали спасатели.
 
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