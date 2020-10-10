Полез за ведром: спустя сутки пенсионера из колодца достали спасатели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Сообщение о том что человеку требуется помощь поступило спасателям около полудня 9 октября, сообщили в МЧС Беларуси. ЧП произошло в деревне Ямица Житковичского района.

Когда подразделения МЧС прибыли на место, выяснилось, что на территории частного дома в питьевом колодце глубиной около 4 метров находится человек.

"Оказалось, что еще 8 октября пенсионер спустился вниз по лестнице за ведром и самостоятельно не смог выбраться", сообщили в МЧС.

Чтобы помочь дедушке выбраться из колодца, работникам МЧС потребовалось специальное оборудование, затем пострадавший был передан медикам. После осмотра его госпитализировали.