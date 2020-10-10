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Стали известны подробности ночного ДТП с погибшим ребенком

10.10.2020 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Возле поселка Смиловичи внедорожник насмерть сбил 12-летнего ребенка, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. 

© Photo : Следственный комитет Беларуси
Восьмилетний ребенок погиб под колесами микроавтобуса вблизи Столина

Смертельная авария произошла поздним вечером 9 октября. Внедорожник Volvo XC-90 двигался по трассе М-4 Минск — Могилев и на пешеходном переходе совершил наезд на юного велосипедиста. От полученных травм ребенок умер на месте.

Сообщается, что за рулем был 42-летний мужчина. В момент аварии ребенок вместе с двумя друзьями возвращался в поселок из соседней деревни и переезжал трассу по пешеходному переходу.

За последнее время произошло несколько ДТП, в которых погибли дети. Одна из последних аварий случилась в сентябре под Столбцами. На трассе легковушка ушла в занос и перевернулась, в результате чего погиб водитель и его 5-летний сын, который был на месте пассажира.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Под колесами внедорожника погиб 12-летний мальчик, который вместе с друзьями возвращался домой из соседней деревни и переезжал трассу по пешеходному переходу.
 
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