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Милиция сообщила о задержаниях на субботних акциях в Минске

11.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Несколько человек были задержаны в Минске в субботу за участие в несанкционированных акциях, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
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В субботу, 10 октября, в белорусский столице прошла очередная акция протеста – "женский демарш". Участницы с цветами в руках прогуливались по центру города, проспекту Независимости. Кроме того, активисты собирались в различных частях города.

"В целом ситуация была спокойная, но несколько человек были задержаны за участие в несанкционированных мероприятиях", - сказала Ганусевич.

Официальный представитель ГУВД призвала граждан "не вестись на провокации в Telegram-каналах и организовывать свой досуг, не собираясь в массовые группы".

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов).

Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.

 
Теги: Минск
 
 
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В милиции обратились к гражданам с просьбой "организовывать свой досуг, не собираясь в массовые группы".
 
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