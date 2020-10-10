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Милиция сообщила о задержаниях на субботних акциях в Минске
11.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 окт – Sputnik. Несколько человек были задержаны в Минске в субботу за участие в несанкционированных акциях, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
В субботу, 10 октября, в белорусский столице прошла очередная акция протеста – "женский демарш". Участницы с цветами в руках прогуливались по центру города, проспекту Независимости. Кроме того, активисты собирались в различных частях города.
"В целом ситуация была спокойная, но несколько человек были задержаны за участие в несанкционированных мероприятиях", - сказала Ганусевич.
Официальный представитель ГУВД призвала граждан "не вестись на провокации в Telegram-каналах и организовывать свой досуг, не собираясь в массовые группы".
Акции протеста продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов).
Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.
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В милиции обратились к гражданам с просьбой "организовывать свой досуг, не собираясь в массовые группы".
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