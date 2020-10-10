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Два самолета столкнулись во Франции – есть погибшие

11.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Пять человек стали жертвами столкновения двух самолетов на севере Франции, сообщает издание Nouvelle Republique.

Инцидент произошел в  департаменте Эндр и Луара, неподалеку от центра коммуны Лош, вечером 10 октября. В легком воздушном судне находилось два человека и трое – в туристическом. СМИ сообщают, что самолеты рухнули на территории сада.

О причинах столкновения не сообщается. На месте аварии работают десятки спасателей и полиция. Место происшествия оцеплено.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакатастрофа произошла вечером в субботу, о причинах столкновения пассажирского самолета и сверхлегкого воздушного судна пока не сообщается.
 
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