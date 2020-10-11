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Поезд протаранил автобус в Таиланде: погибли не менее 20 человек

11.10.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. По меньшей мере 20 человек погибли, более 30 - получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао, которая находится в 80 километрах от Бангкока.

О трагедии сообщило в воскресенье управление по предотвращению и преодолению последствий катастроф.

YouTube / Ruptly
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Столкновение произошло в 08:05 в воскресенье, говорится в отчете управления. Автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда.

Товарный состав, подходивший в этот момент к переезду, начал экстренное торможение, однако не успел снизить скорость и остановиться, в итоге поезд протаранил автобус. Мощный удар пришелся на кабину водителя и первые ряды сидений.

20 человек из числа находившихся в автобусе погибли на месте, более 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы провинции, говорится в документе.

В отчете также говорится, что руководством провинции создана следственная комиссия по расследованию происшествия, состоящая из представителей полиции, управления железных дорог Таиланда, управления наземного транспорта министерства транспорта и страховых компаний.

По предварительной информации, попавший в ДТП автобус был нанят одним из промышленных предприятий провинции Самутпракан для поездки его рабочих в почитаемый буддийский храм в соседней провинции Чаченгсао.

 
Теги: Минск
 
 
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Автобус, в котором находились около 60 человек, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре.
 
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