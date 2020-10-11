В Минске опять частично закрыто метро и не работает интернет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Поезда метро следуют без остановки на некоторых станциях в центре белорусской столицы, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

"В 13:35 в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Немига" и "Площадь Победы". Поезда следуют без остановки на данных станциях", - уточнили в столичной подземке.

В воскресенье, 11 октября, некоторые Telegram-каналы призвали белорусов выйти на очередную несанкционированную акцию протеста – "Марш гордости".

В этой связи в МВД сообщили, что "во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро".

После двух часов дня белорусы столкнулись и с традиционными воскресными перебоями в работе мобильного интернета.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме и готовы в случае необходимости использовать специальную технику.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.