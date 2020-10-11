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В Минске опять частично закрыто метро и не работает интернет
11.10.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. Поезда метро следуют без остановки на некоторых станциях в центре белорусской столицы, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
"В 13:35 в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Немига" и "Площадь Победы". Поезда следуют без остановки на данных станциях", - уточнили в столичной подземке.
В воскресенье, 11 октября, некоторые Telegram-каналы призвали белорусов выйти на очередную несанкционированную акцию протеста – "Марш гордости".
В этой связи в МВД сообщили, что "во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро".
После двух часов дня белорусы столкнулись и с традиционными воскресными перебоями в работе мобильного интернета.
Сегодня сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме и готовы в случае необходимости использовать специальную технику.
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Городские власти уже традиционно по воскресеньям ограничивают работу столичной подземки в связи с проведением несанкционированных акций протеста.
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