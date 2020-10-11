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Атака на сайт "Белнефтехима" на работе концерна не скажется
11.10.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. Сайт "Белнефтехима" в настоящее время заблокирован в целях безопасности, сообщил корреспонденту Sputnik официальный представитель концерна Александр Тищенко.
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Сегодня в одном из Telegram-каналов сообщили об атаке на сайт концерна "Белнефтехим", после чего он был заблокирован, согласно правилам.
"Сайт концерна находится на защищенном хостинге, поэтому в случае атаки хостинг его блокирует, чтобы на него ничего не "набросили", - пояснил пресс-секретарь "Белнефтехима".
По его словам, в настоящее время специалисты заняты устранением проблемы:
"Атака на сайт никак не повлияет на работу самого концерна "Белнефтехим". Это может создать неудобства для пользователей, потому что там размещается справочная информация".
Ранее хакеры в конце сентября
Ответственность за атаку взяла на себя группировка хакеров, называющих себя "Киберпартизанами". Ранее они заявляли о взломе сайтов МВД, Управления делами президента, ЕРИП и других.
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Компания, которая обеспечивает хостинг для сайта концерна, временно его заблокировала до устранения проблем, чтобы на нем не разместили вредоносную информацию.
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