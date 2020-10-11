Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Сайт "Белнефтехима" в настоящее время заблокирован в целях безопасности, сообщил корреспонденту Sputnik официальный представитель концерна Александр Тищенко.

Сегодня в одном из Telegram-каналов сообщили об атаке на сайт концерна "Белнефтехим", после чего он был заблокирован, согласно правилам.

"Сайт концерна находится на защищенном хостинге, поэтому в случае атаки хостинг его блокирует, чтобы на него ничего не "набросили", - пояснил пресс-секретарь "Белнефтехима".

По его словам, в настоящее время специалисты заняты устранением проблемы:

"Атака на сайт никак не повлияет на работу самого концерна "Белнефтехим". Это может создать неудобства для пользователей, потому что там размещается справочная информация".

Ранее хакеры в конце сентября взламывали сайты двух государственных телевизионных каналов. На сайте Белорусской телерадиокомпании вместо вечерних новостей демонстрировались кадры, на которых силовики применяют силу против протестующих. Аналогичные кадры можно было увидеть и в онлайн-вещании на сайте ОНТ.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка хакеров, называющих себя "Киберпартизанами". Ранее они заявляли о взломе сайтов МВД, Управления делами президента, ЕРИП и других.