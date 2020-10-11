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Спасатели за сутки нашли двух грибников, заблудившихся в лесах
11.10.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт – Sputnik. Сотрудники МЧС за минувшие сутки нашли в лесах двух граждан, которые отправились за грибами и заблудились, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.
© Sputnik / Валерия Берекчиян
Как сообщили в министерстве, сначала накануне утром пропала женщина, которая проживает в городском поселке Озаричи Калинковичского района – она ушла на "тихую охоту" и не смогла самостоятельно выйти из леса.
Вечером того же дня заблудился мужчина, собиравший грибы возле деревни Дубинка-1 Могилевского района.
"В обоих случаях для поисковых работ были задействованы спасатели, сотрудники милиции и лесхоза", – сказали в МЧС.
Там также уточнили, что оба грибника были найдены, их состояние опасений не вызывало, и в медицинской помощи они не нуждались.
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В обоих случаях для поисковых работ были задействованы спасатели, сотрудники правоохранительных органов и лесхоза.
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