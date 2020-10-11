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Спасатели за сутки нашли двух грибников, заблудившихся в лесах

11.10.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Сотрудники МЧС за минувшие сутки нашли в лесах двух граждан, которые отправились за грибами и заблудились, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

© Sputnik / Валерия Берекчиян
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Как сообщили в министерстве, сначала накануне утром пропала женщина, которая проживает в городском поселке Озаричи Калинковичского района – она ушла на "тихую охоту" и не смогла самостоятельно выйти из леса.

Вечером того же дня заблудился мужчина, собиравший грибы возле деревни Дубинка-1 Могилевского района.

"В обоих случаях для поисковых работ были задействованы спасатели, сотрудники милиции и лесхоза", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что оба грибника были найдены, их состояние опасений не вызывало, и в медицинской помощи они не нуждались.

 
Теги: Минск
 
 
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В обоих случаях для поисковых работ были задействованы спасатели, сотрудники правоохранительных органов и лесхоза.
 
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