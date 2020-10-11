Против протестующих в Минске применены светошумовые гранаты и водометы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Водометы и светошумовые гранаты были применены для разгона протестующих в центре Минска в воскресенье, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Некоторые Telegram-каналы призвали белорусов выйти в воскресенье 11 октября на очередную несанкционированную акцию протеста – "Марш гордости".

"Подтверждаем применение водометов в районе Немиги", – сказала официальный представитель минского ГУВД.

По ее словам, для разгона несанкционированной акции протеста белорусские правоохранители также применили светошумовые гранаты.

Ганусевич также рассказала, что в Минске были задержаны несколько десятков протестующих, которые доставлены в территориальные отделения милиции для разбирательств.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.

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