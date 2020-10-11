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Двух участников встречи с президентом в СИЗО выпустили на свободу
12.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. Бизнесмену и политологу Юрию Воскресенскому и директору минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения – они вышли из СИЗО КГБ, сообщили в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1".
© Sputnik / Алексей Филиппов
В субботу 10 октября Александр Лукашенко лидер
"Как стало известно, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения", – сказали в эфире канала.
Там также сообщили, что оба задержанных в воскресенье 11 октября вышли на свободу.
Кто эти люди
Воскресенский – бизнесмен, директор одной из компаний-резидентов Парка высоких технологий. Во время избирательной кампании являлся членом инициативной группы Бабарико. Он был задержан 12 августа по обвинению в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).
Рабцевича задержали в начале сентября: в отношении него (как и нескольких топ-менеджеров PandaDoc, компании, которая заявила об оказании финансовой поддержки силовикам, которые уволятся из органов)
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