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Двух участников встречи с президентом в СИЗО выпустили на свободу

12.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Бизнесмену и политологу Юрию Воскресенскому и директору минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения – они вышли из СИЗО КГБ, сообщили в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1".

© Sputnik / Алексей Филиппов
Участники встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ рассказали, как она прошла

В субботу 10 октября Александр Лукашенко лидер посетил изолятор, где находятся экс-банкир Виктор Бабарико и другие фигуранты уголовных дел, которые были возбуждены в предвыборный период и после президентской кампании. На встрече присутствовали сам экс-банкир, его сын Эдуард, юрист Лилия Власова, предприниматель Воскресенский, политолог Виталий Шкляров и другие лица.

"Как стало известно, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения", – сказали в эфире канала.

Там также сообщили, что оба задержанных в воскресенье 11 октября вышли на свободу.

Кто эти люди

Воскресенский – бизнесмен, директор одной из компаний-резидентов Парка высоких технологий. Во время избирательной кампании являлся членом инициативной группы Бабарико. Он был задержан 12 августа по обвинению в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

Рабцевича задержали в начале сентября: в отношении него (как и нескольких топ-менеджеров PandaDoc, компании, которая заявила об оказании финансовой поддержки силовикам, которые уволятся из органов) возбудили дело по ч. 4 ст. 210 УК – хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

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Теги: Минск
 
 
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В субботу в "американке" белорусский президент провел четыре часа – общался с фигурантами уголовных дел, возбужденных в период электоральной кампании.
 
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