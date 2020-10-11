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Лифт с людьми упал в Санкт-Петербурге
12.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. Лифт с тремя пассажирами упал в петербургской многоэтажке из-за порыва троса, сообщил в воскресенье "Пятый канал".
По информации канала, инцидент произошел вечером 11 октября на юго-востоке города – в доме, расположенном на Ивановской улице.
Сообщается, что лифт упал с третьего на второй этаж, в настоящее время число пострадавших пока неизвестно.
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В кабине лифта находились три человека, в настоящее время пока не известно, пострадал ли кто-нибудь из них.
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