Лифт с людьми упал в Санкт-Петербурге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Лифт с тремя пассажирами упал в петербургской многоэтажке из-за порыва троса, сообщил в воскресенье "Пятый канал".

По информации канала, инцидент произошел вечером 11 октября на юго-востоке города – в доме, расположенном на Ивановской улице.

Сообщается, что лифт упал с третьего на второй этаж, в настоящее время число пострадавших пока неизвестно.