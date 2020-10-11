Легковушки столкнулись под Зельвой: пострадали два человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Два человека получили травмы и были госпитализированы в результате столкновения автомобилей в Зельвенском районе, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем в воскресенье 11 октября на автодороге Барановичи – Волковыск – Гродно.

"Установлено, что 65-летний житель столицы, управляя автомобилем Renault, приступил к обгону большегруза. Однако, не рассчитав расстояния до встречного авто, поторопился вернуться в свою полосу, допустил занос, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что в больницу доставили двух человек – водителя Renault и его 34-летнюю пассажирку. Граждане, которые ехали во втором авто, серьезно не пострадали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.