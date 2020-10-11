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Легковушки столкнулись под Зельвой: пострадали два человека
12.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. Два человека получили травмы и были госпитализированы в результате столкновения автомобилей в Зельвенском районе, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Авария произошла днем в воскресенье 11 октября на автодороге Барановичи – Волковыск – Гродно.
"Установлено, что 65-летний житель столицы, управляя автомобилем Renault, приступил к обгону большегруза. Однако, не рассчитав расстояния до встречного авто, поторопился вернуться в свою полосу, допустил занос, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что в больницу доставили двух человек – водителя Renault и его 34-летнюю пассажирку. Граждане, которые ехали во втором авто, серьезно не пострадали.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Авария произошла из-за того, что водитель одной из машин неверно рассчитал время обгона и не успел вернуться в свою полосу.
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