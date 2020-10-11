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Как прошла акция протеста в Минске: с взрывами гранат и водометами
12.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. Воскресная акция недовольных результатами выборов президента Беларуси должна была пройти под общим названием "Марш гордости".
© Sputnik / Виктор Толочко
В обеденное время минская подземка ограничила работу метрополитена и закрытыми оказались центральные станции.
Мобильные операторы предупредили абонентов о снижении скорости интернета после того, как митингующие выдвинулись к стеле "Минск – город-герой". Там их встретили сотрудники правоохранительных органов, которые 11 октября применяли не только
© Sputnik / Виктор Толочко
Люди убегают от силовиков в Минске
В это время по всем городам, где шли акции, начались задержания, причем в воскресенье белорусская милиция интересовалась и работой журналистов. Для проверки документов корреспондентов СМИ задерживали и отвозили в отделения милиции – всего около 30 человек.
© Sputnik / Виктор Толочко
Правоохранители задерживали в том числе представителей СМИ
При этом некоторых сотрудников средства массовой информации, несмотря на наличие аккредитации МИД Беларуси, задерживали по несколько раз, как фотокорреспондента Sputnik Виктора Толочко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митингующим не удалось собраться в центре Минска в большую колонну
Митингующие 11 октября в Минске двигались несколькими колоннами, но им везде препятствовали сотрудники ОМОН и люди без опознавательных знаков с дубинками. Гражданам так и не удалось собраться в одну большую группу. Местами стычек стали улицы Немига, Кальварийская и еще несколько точек в центре города, а также район, прилегающий к станции метро Пушкинская.
© Sputnik / Виктор Толочко
Спецавтомобиль силовиков в Минске
После этого ситуация стала успокаиваться и после 18:00 Минский метрополитен стал работать в привычном режиме, спустя еще час начал стабильно работать мобильный интернет. Минск вернулся к обычной вечерней жизни, но о количестве задержанных в настоящее время в МВД пока не сообщили.
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие в Минске
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В белорусской столице прошла очередная воскресная несанкционированная властями акция протеста, которая завершилась разгоном митингующих.
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