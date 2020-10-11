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Около 3 тысяч человек привлекли к ответственности в Минске из-за протестов

12.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Около трех тысяч граждан были привлечены к административной ответственности в Минске с начала несанкционированных акций протеста, сообщил в эфире телеканала СТВ в воскресенье прокурор столицы Олег Лаврухин.

© Sputnik / Виктор Толочко
Против протестующих в Минске применены светошумовые гранаты и водометы

"Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску – к административной ответственности – за весь этот период (с начала акций протеста 9 августа – Sputnik) около трех тысяч человек", – заявил он.

По словам Лаврухина, две трети их них получили в качестве наказание арест, а остальные – свыше тысячи – это штрафы по статье 23.34 КоАП (за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий).

Массовые протестные акции граждан начались по всей Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками – в отношении демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Митинги проходят до сих пор, преимущественно в выходные.

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Теги: Минск
 
 
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Две трети наказанных за участие в несанкционированных митингах получили административные аресты, остальные – штрафы.
 
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