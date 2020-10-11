Около 3 тысяч человек привлекли к ответственности в Минске из-за протестов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Около трех тысяч граждан были привлечены к административной ответственности в Минске с начала несанкционированных акций протеста, сообщил в эфире телеканала СТВ в воскресенье прокурор столицы Олег Лаврухин.

"Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску – к административной ответственности – за весь этот период (с начала акций протеста 9 августа – Sputnik) около трех тысяч человек", – заявил он.

По словам Лаврухина, две трети их них получили в качестве наказание арест, а остальные – свыше тысячи – это штрафы по статье 23.34 КоАП (за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий).

Массовые протестные акции граждан начались по всей Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками – в отношении демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Митинги проходят до сих пор, преимущественно в выходные.

Читайте также: