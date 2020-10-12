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Многодетную белоруску нашли мертвой на Кипре

12.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Многодетную гражданку Беларуси нашли мертвой в доме на Кипре, об этом со ссылкой на полицию сообщают местные СМИ.

© CC0 / Pixabay/kraigseder
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В минувшее воскресенье в жилом доме в Лимассоле в районе Агиос Тихонас обнаружили тело женщины. Выяснилось, что убитая - 36-летняя многодетная гражданка Беларуси Ирина Гурская. По данным полиции, на ее теле обнаружены различные травмы и следы удушения. По предварительной информации, ее смерть носит криминальный характер.

Тело белоруски нашел ее 15-летний сын. По словам подростка, он услышал шум, зашел в ее спальню и увидел ее в луже крови. В данный момент с мальчиком работают психологи. У убитой остались еще двое детей.

Полиция начала расследование. Точную причину и время смерти предстоит установить судмедэкспертам. В полиции считают, что к моменту обнаружения белоруска была мертва на протяжении нескольких часов.

Спустя несколько часов после обнаружения тела белоруски полиция выдала ордер на арест ее друга, 29-летнего гражданина Литвы. Есть информация, что мужчина может быть причастен к смерти белоруски.

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Теги: Минск
 
 
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Тело женщины обнаружил в доме в Лимассоле ее 15-летний сын, по предварительной информации полиции, ее смерть носит криминальный характер.
 
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