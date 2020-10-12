|
Многодетную белоруску нашли мертвой на Кипре
12.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт - Sputnik. Многодетную гражданку Беларуси нашли мертвой в доме на Кипре, об этом со ссылкой на полицию сообщают местные СМИ.
©
В минувшее воскресенье в жилом доме в Лимассоле в районе Агиос Тихонас обнаружили тело женщины. Выяснилось, что убитая - 36-летняя многодетная гражданка Беларуси Ирина Гурская. По данным полиции, на ее теле обнаружены различные травмы и следы удушения. По предварительной информации, ее смерть носит криминальный характер.
Тело белоруски нашел ее 15-летний сын. По словам подростка, он услышал шум, зашел в ее спальню и увидел ее в луже крови. В данный момент с мальчиком работают психологи. У убитой остались еще двое детей.
Полиция начала расследование. Точную причину и время смерти предстоит установить судмедэкспертам. В полиции считают, что к моменту обнаружения белоруска была мертва на протяжении нескольких часов.
Спустя несколько часов после обнаружения тела белоруски полиция выдала ордер на арест ее друга, 29-летнего гражданина Литвы. Есть информация, что мужчина может быть причастен к смерти белоруски.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело женщины обнаружил в доме в Лимассоле ее 15-летний сын, по предварительной информации полиции, ее смерть носит криминальный характер.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)