Нетрезвый водитель сбил двух пешеходов на проспекте Пушкина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии, произошедшей около полуночи воскресенья на проспекте Пушкина в Минске.

По информации следствия, водитель Volkswagen совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на проезжей части. В результате аварии 50-летнему мужчине и 52-летней женщине причинены множественные телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы. Водителя оперативно задержали.

"Установлено, что у мужчины вчера был день рождения, и в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе - 1.96 промилле", - сообщили в пресс-службе СК.

© Photo : СК Беларуси Автомобиль виновника аварии на проспекте Пушкина

По факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Назначены необходимые экспертизы.

"Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19", - призвали в СК.