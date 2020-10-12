Лежал на дороге: машина переехала мужчину под Бобруйском, он погиб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Смертельное ДТП произошло на гомельской трассе вблизи деревни Бабино-1 Бобруйского района в субботу, неизвестный на машине переехал лежащего на дороге мужчину, сообщили в пресс-службе МВД.

В какое время произошло ЧП, не уточняется: водитель скрылся с места происшествия, его ищут оперативники. Известно, что погибший – 49-летний житель Бобруйского района. Почему он лежал на дороге, следователям предстоит выяснить.

Летальным исходом закончилось ДТП в Солигорском районе. Обгоняя другую машину, водитель BMW сбил велосипедиста. Мужчина погиб на месте, он был обозначен световозвращающими элементами. Водитель авто, как уточнили в областном ГАИ, ранее 60 раз привлекался к административной ответственности.

Серьезная авария произошла накануне и в Кореличском районе. Заяц выбежал на дорогу, водитель Ford попытался его объехать и вылетел в кювет, где авто перевернулось. 68-летнего мужчину, управлявшего машиной, госпитализировали с серьезными травмами головы. Отмечается, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

Всего за прошедшие выходные, как уточнили в пресс-службе МВД, произошло 30 ДТП, в которых пять человек погибли, 149 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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