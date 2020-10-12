МВД рассказало, как прошли воскресные акции протеста в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. В минувшее воскресенье в стране зафиксировано 25 протестных акций, большинство из них прошли в Минске и областных центрах, сообщает пресс-служба МВД.

В Минске в районе проспекта Победителей люди сформировали колонну и выходили на проезжую часть, блокировав при этом движение транспорта. К 17:30 на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого правоохранители рассредоточили колонну и восстановили движение. Однако вечером в некоторых районах столицы отмечались новые попытки сбора протестующих.

"Они блокировали движение транспорта, повреждали улично-дорожную инфраструктуру и возводили баррикады", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Зафиксированы факты столкновений с правоохранителями. В МВД сообщили, что "протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы "Минск – город герой" активное противостояние оказала отдельная группа женщин".

Для разгона митингующих использовались водометы и светошумовые гранаты. Также временно закрывались отдельные станции метро , было ограничено движение наземного общественного транспорта, фиксировались перебои в работе мобильного интернета.

По информации МВД, на несанкционированные акции в областных центрах собрались от 30 до 150 человек. Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек.

"По сравнению с предыдущими воскресными шествиями в этот раз количество митингующих уменьшилось", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента , на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками с применением спецсредств. По официальным данным, за первые дни около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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