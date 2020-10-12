ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД рассказало, как прошли воскресные акции протеста в Беларуси

12.10.2020 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. В минувшее воскресенье в стране зафиксировано 25 протестных акций, большинство из них прошли в Минске и областных центрах, сообщает пресс-служба МВД.

В Минске в районе проспекта Победителей люди сформировали колонну и выходили на проезжую часть, блокировав при этом движение транспорта. К 17:30 на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого правоохранители рассредоточили колонну и восстановили движение. Однако вечером в некоторых районах столицы отмечались новые попытки сбора протестующих.

Столкновения и задержания: как прошел "Марш гордости" в Минске – видео

"Они блокировали движение транспорта, повреждали улично-дорожную инфраструктуру и возводили баррикады", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Зафиксированы факты столкновений с правоохранителями. В МВД сообщили, что "протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы "Минск – город герой" активное противостояние оказала отдельная группа женщин".

Для разгона митингующих использовались водометы и светошумовые гранаты. Также временно закрывались отдельные станции метро, было ограничено движение наземного общественного транспорта, фиксировались перебои в работе мобильного интернета.

По информации МВД, на несанкционированные акции в областных центрах собрались от 30 до 150 человек. Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек.

"По сравнению с предыдущими воскресными шествиями в этот раз количество митингующих уменьшилось", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками с применением спецсредств. По официальным данным, за первые дни около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным ведомства, в целом накануне по стране было задержано 713 человек, рассмотрения дел по административным нарушениям в ИВС дожидается 258 участников акций.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Нетрезвый водитель сбил двух пешеходов на проспекте Пушкина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика