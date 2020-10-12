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МВД рассказало, как прошли воскресные акции протеста в Беларуси
12.10.2020 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. В минувшее воскресенье в стране зафиксировано 25 протестных акций, большинство из них прошли в Минске и областных центрах, сообщает пресс-служба МВД.
В Минске в районе проспекта Победителей люди сформировали колонну и выходили на проезжую часть, блокировав при этом движение транспорта. К 17:30 на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого правоохранители рассредоточили колонну и восстановили движение. Однако вечером в некоторых районах столицы отмечались новые попытки сбора протестующих.
"Они блокировали движение транспорта, повреждали улично-дорожную инфраструктуру и возводили баррикады", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Зафиксированы факты столкновений с правоохранителями. В МВД сообщили, что "протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы "Минск – город герой" активное противостояние оказала отдельная группа женщин".
Для разгона митингующих использовались водометы и светошумовые гранаты. Также временно
По информации МВД, на несанкционированные акции в областных центрах собрались от 30 до 150 человек. Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек.
"По сравнению с предыдущими воскресными шествиями в этот раз количество митингующих уменьшилось", - рассказали в пресс-службе.
Напомним,
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По данным ведомства, в целом накануне по стране было задержано 713 человек, рассмотрения дел по административным нарушениям в ИВС дожидается 258 участников акций.
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