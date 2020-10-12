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Заяц стал причиной ДТП с пострадавшим в Кореличском районе

12.10.2020 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Водитель легкового автомобиля получил травмы в результате ДТП, которое спровоцировал выбежавший на дорогу заяц, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

© Photo : СК Беларуси
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По информации инспекции, авария произошла вблизи населенного пункта Волоки.

"Водитель автомобиля Ford на закруглении дороги увидел, что впереди на проезжую часть выбежал заяц. Мужчина попытался избежать наезда, но потерял контроль над транспортным средством, съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что пострадавшего 68-летнего автолюбителя доставили в Кореличскую ЦРБ, где у него диагностировали перелом позвонка и сотрясение головного мозга.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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Автолюбителя доставили в Кореличскую ЦРБ, где у него диагностировали перелом позвонка и сотрясение головного мозга.
 
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