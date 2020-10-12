ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умерла "золотая" девушка Джеймса Бонда из фильма "Голдфингер"

12.10.2020 16:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Британская модель Маргарет Нолан, которая сыграла роль девушки агента 007 Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер",скончалась, сообщил портал TMZ.

По словам ее сына Оскара Дикса, Нолан ушла из жизни на прошлой неделе, однако информация о ее смерти не разглашалась.

"Мой печальный долг – сообщить, что актриса и артистка, великолепная Маргарет Нолан скончалась", – написал на своей странице в Twitter режиссер Эдгар Райт.

В фильме "Голдфингер", вышедшем в прокат в 1964 году, Нолан играла массажистку Бонда, роль которого исполнил Шон Коннери. Актриса также снялась в ленте "Вечер трудного дня" с музыкантами группы The Beatles, картинах "Великий инквизитор", "Никакого секса, пожалуйста, мы британцы" и других.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британка Маргарет Нолан ушла из жизни на прошлой неделе, однако информация о ее смерти не разглашалась.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Водитель, жестоко убивший предпринимательницу, получил пожизненное
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика