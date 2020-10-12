Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Британская модель Маргарет Нолан, которая сыграла роль девушки агента 007 Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер",скончалась, сообщил портал TMZ.

По словам ее сына Оскара Дикса, Нолан ушла из жизни на прошлой неделе, однако информация о ее смерти не разглашалась.

"Мой печальный долг – сообщить, что актриса и артистка, великолепная Маргарет Нолан скончалась", – написал на своей странице в Twitter режиссер Эдгар Райт.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2 — edgarwright (@edgarwright) October 11, 2020

В фильме "Голдфингер", вышедшем в прокат в 1964 году, Нолан играла массажистку Бонда, роль которого исполнил Шон Коннери. Актриса также снялась в ленте "Вечер трудного дня" с музыкантами группы The Beatles, картинах "Великий инквизитор", "Никакого секса, пожалуйста, мы британцы" и других.