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Умерла "золотая" девушка Джеймса Бонда из фильма "Голдфингер"
12.10.2020 16:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Британская модель Маргарет Нолан, которая сыграла роль девушки агента 007 Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер",скончалась, сообщил портал TMZ.
По словам ее сына Оскара Дикса, Нолан ушла из жизни на прошлой неделе, однако информация о ее смерти не разглашалась.
"Мой печальный долг – сообщить, что актриса и артистка, великолепная Маргарет Нолан скончалась", – написал на своей странице в Twitter режиссер Эдгар Райт.
В фильме "Голдфингер", вышедшем в прокат в 1964 году, Нолан играла массажистку Бонда, роль которого исполнил Шон Коннери. Актриса также снялась в ленте "Вечер трудного дня" с музыкантами группы The Beatles, картинах "Великий инквизитор", "Никакого секса, пожалуйста, мы британцы" и других.
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Британка Маргарет Нолан ушла из жизни на прошлой неделе, однако информация о ее смерти не разглашалась.
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