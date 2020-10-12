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Водитель, жестоко убивший предпринимательницу, получил пожизненное

12.10.2020 16:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Минский городской суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвинялся в жестоком убийстве предпринимательницы из Минска, – он в качестве наказания за совершенное преступление получил пожизненный срок, сообщили в понедельник в суде.

© Sputnik / Виктор Толочко
Дело о "расчлененке" под Челябинском начинает рассматривать Мингорсуд

В ноябре 2018 года 42-летний гражданин повез минчанку на арендованном микроавтобусе Mersedes Benz Sprinter в Россию – там женщина собиралась торговать одеждой. На обратном пути он несколько раз ударил ее отверткой, затем расчленил тело и спрятал в лесу в Челябинской области. Вернувшись на родину, водитель родственникам убитой заявил, что она осталась в РФ. Найти тело и установить обстоятельство происшедшего белорусским следователям помогли правоохранительные органы России.

"Окончательно назначена обвиняемому исключительная мера наказания – пожизненное заключение с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – сказали в суде.

Там также отметили, что убийца должен будет возместить родственникам погибшей предпринимательницы более 138 тысяч рублей имущественного и материального ущерба.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Минск
 
 
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Убийца должен будет выплатить родственникам погибшей минской предпринимательницы более 138 тысяч рублей.
 
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