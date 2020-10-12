Поножовщина в школе в Пинске: ранены две ученицы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Ученица одной из средних школ Пинска напала с ножом на одноклассниц, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел около 08:45 в понедельник 12 октября.

"Двенадцатилетняя школьница, находясь в женской раздевалке одного из учреждений образования райцентра, ножом причинила телесные повреждения двум одноклассницам", – сказал Иванюк.

Он также отметил, что после произошедшего одна девочка была госпитализирована, второй оказали помощь на месте.

По словам представителя УСК, сейчас местный межрайотдел Следственного комитета проводит по факту проверку, следователи уже осмотрели место ЧП, опросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы.

"Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Выясняются мотивы поступка школьницы", – заключил Иванюк.