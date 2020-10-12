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МВД пообещало применять против протестующих боевое оружие
12.10.2020 17:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси пообещало в случае необходимости применять боевое оружие против протестующих на митингах граждан.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам первого замминистра МВД Геннадия Казакевича, МВД сейчас отмечает постепенное затухание протестного движения.
"Однако протесты, сместившиеся преимущественно в город Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому – акции в столице в минувшее воскресенье. Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к вечеру это были баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", – сказал он.
Представитель МВД отметил, что милиции пришлось столкнуться с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, которые попытались повторить события начала августа текущего года. По его мнению, определенные силы в настоящее время пытаются ввергнуть Беларусь в хаос 90-х, заставить пройти путь республик, переживших цветные революции.
"От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", – пообещал Казакевич.
Напомним,
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В МВД утверждают, что протестные акции, которые в последнее время проходят в Беларуси, стали более радикальными.
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