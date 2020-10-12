В Полоцке мужчина избил ребенка-инвалида

Источник материала: Tut.by

Житель Полоцка избил ребенка с особенностями психофизического развития. Инцидент произошел вечером 11 октября, когда 13-летний мальчик вышел во двор выбросить мусор. Там он встретил незнакомца, который неожиданно стал избивать подростка, сообщает МВД.

Хулигана успокоила проходившая мимо женщина. Она же позвонила в милицию. Вскоре задержали 28-летнего жителя Полоцка.

Мужчина был пьян и не смог объяснить, почему избил подростка.

Мальчик получил ушибы и ссадины. Ему оказали медицинскую помощь, но не госпитализировали. Сейчас с ним все в порядке.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.