Две станции минского метро возобновили работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Станции метро "Площадь Якуба Коласа" и "Академия наук" возобновили работу, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

"Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

В понедельник в Минске, как и в некоторых областных центрах, прошел несанкционированный протестный "Марш пенсионеров". Станции метро закрывали по маршруту следования колонны протестующих.

Протестные акции продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.