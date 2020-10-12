|
Две станции минского метро возобновили работу
12.10.2020 19:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Станции метро "Площадь Якуба Коласа" и "Академия наук" возобновили работу, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.
В понедельник в Минске, как и в некоторых областных центрах, прошел несанкционированный протестный "Марш пенсионеров". Станции метро закрывали по маршруту следования колонны протестующих.
Протестные акции продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход были закрыты станции метро "Площадь Якуба Коласа" и "Академия наук".
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)