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Суд снова оставил Виктора Бабарико под стражей
12.10.2020 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Минский городской суд принял решение не изменять меру пресечения экс-банкиру Виктору Бабарико – он останется под стражей.
© Sputnik / Алексей Филиппов
"Заседание в Мингорсуде состоялось, жалобу защиты отклонили, Виктор Дмитриевич остается под стражей", – говорится в сообщении политика в Twitter.
Это второе подобное решение за последние несколько дней: 7 октября суд Центрального района Минска
Напомним, в субботу 10 октября бывший банкир в СИЗО КГБ принял участие во
Суть обвинения
Финансовая милиция КГК пришла с
Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Ранее происходящее в Белгазпромбанке
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Это второе такое решение за последние насколько дней: 7 октября жалобу адвокатов экс-банкира не удовлетворил суд Центрального района.
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