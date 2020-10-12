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Суд снова оставил Виктора Бабарико под стражей

12.10.2020 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Минский городской суд принял решение не изменять меру пресечения экс-банкиру Виктору Бабарико – он останется под стражей.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Участники встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ рассказали, как она прошла

"Заседание в Мингорсуде состоялось, жалобу защиты отклонили, Виктор Дмитриевич остается под стражей", – говорится в сообщении политика в Twitter.

Это второе подобное решение за последние несколько дней: 7 октября суд Центрального района Минска не удовлетворил жалобу адвокатов Бабарико на постановление о продлении срока содержания его под стражей.

Напомним, в субботу 10 октября бывший банкир в СИЗО КГБ принял участие во встрече с президентом Александром Лукашенко, после которой на свободе оказались бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский и директор минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Суть обвинения

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых. С 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Бабарико-старшему было предъявлено новое обвинение.

Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Участники встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ рассказали, как она прошла

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

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Теги: Минск
 
 
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Это второе такое решение за последние насколько дней: 7 октября жалобу адвокатов экс-банкира не удовлетворил суд Центрального района.
 
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