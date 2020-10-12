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"Марш пенсионеров" прошел в Минске: есть задержанные
12.10.2020 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Несанкционированный "Марш пенсионеров" прошел в понедельник в Минске, в ГУВД Мингорисполкома заявили, что во время акции проводились задержания.
© Sputnik / Виктор Толочко
Началось мероприятие около 15:00 на площади Независимости возле Красного костела. Собравшись, пенсионеры выдвинулись на проспект Независимости и дошли до станции метро "Академия наук".
Завершился марш около 18:00. Силовики пытались разогнать протестующих, использовались перцовые баллончики и пиротехника.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пенсионеры во время марша в Минске 12 октября
Во время марша по маршруту движения колонны были закрыты две станции метро, в городе образовались девятибалльные пробки из-за перекрытия движения, на площади Независимости и прилегающих улицах с перебоями работал интернет.
© Sputnik / Виктор Толочко
Силовики преградили проспект во время шествия пенсионеров в Минске
В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что на акции проводились задержания, однако точное число в ведомстве назвать пока не готовы, как и комментировать использование милицией специальных средств.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минские пенсионеры во время акции
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В понедельник прошла очередная акция протеста в Минске, на этот раз на улицы столицы вышли бабушки и дедушки.
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