"Марш пенсионеров" прошел в Минске: есть задержанные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Несанкционированный "Марш пенсионеров" прошел в понедельник в Минске, в ГУВД Мингорисполкома заявили, что во время акции проводились задержания.

Началось мероприятие около 15:00 на площади Независимости возле Красного костела. Собравшись, пенсионеры выдвинулись на проспект Независимости и дошли до станции метро "Академия наук".

Завершился марш около 18:00. Силовики пытались разогнать протестующих, использовались перцовые баллончики и пиротехника.

© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионеры во время марша в Минске 12 октября

Во время марша по маршруту движения колонны были закрыты две станции метро, в городе образовались девятибалльные пробки из-за перекрытия движения, на площади Независимости и прилегающих улицах с перебоями работал интернет.

© Sputnik / Виктор Толочко Силовики преградили проспект во время шествия пенсионеров в Минске

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что на акции проводились задержания, однако точное число в ведомстве назвать пока не готовы, как и комментировать использование милицией специальных средств.

© Sputnik / Виктор Толочко Минские пенсионеры во время акции

Протестные акции продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались 9 августа сразу после президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.

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