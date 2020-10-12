Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Тушинский суд принял решение оштрафовать московский футбольный клуб "Спартак" за нарушение противоэпидемиологических мер на матче чемпионата РФ с петербургским ФК "Зенит".

Встреча десятого тура РПЛ состоялась 3 октября в Москве на домашнем стадионе "красно-белых" (1:1).

Матч посетили более 17 тысяч зрителей, при этом многие болельщики пришли на арену без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Согласно постановлению суда к "Спартаку" будут применены штрафные санкции – он должен будет выплатить 300 тысяч российских рублей.