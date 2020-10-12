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Московский "Спартак" оштрафовали за нарушение санитарного режима
13.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Тушинский суд принял решение оштрафовать московский футбольный клуб "Спартак" за нарушение противоэпидемиологических мер на матче чемпионата РФ с петербургским ФК "Зенит".
Встреча десятого тура РПЛ состоялась 3 октября в Москве на домашнем стадионе "красно-белых" (1:1).
Матч посетили более 17 тысяч зрителей, при этом многие болельщики пришли на арену без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию.
Согласно постановлению суда к "Спартаку" будут применены штрафные санкции – он должен будет выплатить 300 тысяч российских рублей.
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Болельщики, которые пришли на очередной матч РПЛ с участием команды, не использовали маски и перчатки.
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