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Московский "Спартак" оштрафовали за нарушение санитарного режима

13.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Тушинский суд принял решение оштрафовать московский футбольный клуб "Спартак" за нарушение противоэпидемиологических мер на матче чемпионата РФ с петербургским ФК "Зенит".

© RUPTLY
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Встреча десятого тура РПЛ состоялась 3 октября в Москве на домашнем стадионе "красно-белых" (1:1).

Матч посетили более 17 тысяч зрителей, при этом многие болельщики пришли на арену без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Согласно постановлению суда к "Спартаку" будут применены штрафные санкции – он должен будет выплатить 300 тысяч российских рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Болельщики, которые пришли на очередной матч РПЛ с участием команды, не использовали маски и перчатки.
 
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