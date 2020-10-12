ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус сумел перейти границу с Литвой, но все равно попался

13.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Белорусские пограничники задержали сельчанина, который пробрался в республику через границу из Литвы, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

© Photo : Гомельская пограничная группа
Гомельские пограничники задержали браконьеров с "уловом" на $2 тыс.

Нарушителя обнаружили на участке ответственности Сморгонской группы благодаря информации, которая поступила от литовской стороны.

"Через некоторое время он был задержан в нескольких сотнях метров от государственной границы", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что из Литвы пришел 51-летний белорус – житель агрогородка Кемелишки.

В отношении него начат административный процесс, мужчину за совершенное правонарушение ждет крупный штраф.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении мужчины начат административный процесс, его за совершенное правонарушение ждет крупный штраф.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Нижегородской области ищут парня, расстрелявшего автобус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика