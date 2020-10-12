Белорус сумел перейти границу с Литвой, но все равно попался

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Белорусские пограничники задержали сельчанина, который пробрался в республику через границу из Литвы, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Нарушителя обнаружили на участке ответственности Сморгонской группы благодаря информации, которая поступила от литовской стороны.

"Через некоторое время он был задержан в нескольких сотнях метров от государственной границы", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что из Литвы пришел 51-летний белорус – житель агрогородка Кемелишки.

В отношении него начат административный процесс, мужчину за совершенное правонарушение ждет крупный штраф.