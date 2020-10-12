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Белорус сумел перейти границу с Литвой, но все равно попался
13.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Белорусские пограничники задержали сельчанина, который пробрался в республику через границу из Литвы, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Photo : Гомельская пограничная группа
Нарушителя обнаружили на участке ответственности Сморгонской группы благодаря информации, которая поступила от литовской стороны.
"Через некоторое время он был задержан в нескольких сотнях метров от государственной границы", – сказали в комитете.
Там также уточнили, что из Литвы пришел 51-летний белорус – житель агрогородка Кемелишки.
В отношении него начат административный процесс, мужчину за совершенное правонарушение ждет крупный штраф.
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В отношении мужчины начат административный процесс, его за совершенное правонарушение ждет крупный штраф.
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