В Нижегородской области ищут парня, расстрелявшего автобус

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Парень открыл стрельбу по маршрутному автобусу и остановке в Нижегородской области, погибли четыре человека, сейчас полиция ищет злоумышленника.

Инцидент произошел в понедельник в поселке Большеорловское. Мужчина открыл огонь из ружья в сторону остановки и автобуса. В результате трагедии погибли три человека (мужчины), три женщины получили ранения. Одна из них позже скончалась в больнице. Сообщается, что это была бабушка стрелка.

Нападавший сумел скрыться в лесу. Сейчас его ищут правоохранители. Охотничье ружье у подозреваемого имелось с сентября текущего года. Отмечается, что огнестрельным оружием он владел на законных основаниях.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники спецподразделений, также в населенный пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии. Для поиска стрелка будет задействован авиационный отряд специального назначения, в частности, беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки. Планируется, что в ближайшее время они приступят к розыску беглеца.

По факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).