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В Нижегородской области ищут парня, расстрелявшего автобус
13.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Парень открыл стрельбу по маршрутному автобусу и остановке в Нижегородской области, погибли четыре человека, сейчас полиция ищет злоумышленника.
© REUTERS / Brendan McDermid
Инцидент произошел в понедельник в поселке Большеорловское. Мужчина открыл огонь из ружья в сторону остановки и автобуса. В результате трагедии погибли три человека (мужчины), три женщины получили ранения. Одна из них позже скончалась в больнице. Сообщается, что это была бабушка стрелка.
Нападавший сумел скрыться в лесу. Сейчас его ищут правоохранители. Охотничье ружье у подозреваемого имелось с сентября текущего года. Отмечается, что огнестрельным оружием он владел на законных основаниях.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники спецподразделений, также в населенный пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии. Для поиска стрелка будет задействован авиационный отряд специального назначения, в частности, беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки. Планируется, что в ближайшее время они приступят к розыску беглеца.
По факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Парню удалось скрыться с места преступления в лесу, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
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