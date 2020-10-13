В Полоцке задержали мужчину, избившего ребенка с особенностями психофизического развития

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

Инцидент произошел вечером 11 октября, когда 13-летний мальчик помогал родителям и вышел во двор, чтобы выбросить мусор. Там он встретил незнакомца, который без объяснения причин стал избивать подростка.











Известно, что задержанный также является фигурантом по уголовному делу за кражу.







Хулигана одернула проходившая мимо женщина, она же позвонила в милицию.Патрульный наряд Полоцкого РОВД задержал подозреваемого. Им оказался 28-летний житель райцентра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался и не смог объяснить свою агрессию.В результате избиения ребенок получил ушибы и ссадины. Ему была оказана медицинская помощь без госпитализации, сейчас с ним все в порядке.Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за хулиганство.