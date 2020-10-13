ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцке задержали мужчину, избившего ребенка с особенностями психофизического развития

13.10.2020 06:39 — ЧП | Витьбичи (Витебск)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

Инцидент произошел вечером 11 октября, когда 13-летний мальчик помогал родителям и вышел во двор, чтобы выбросить мусор. Там он встретил незнакомца, который без объяснения причин стал избивать подростка.

В Полоцке задержали мужчину, избившего ребенка с особенностями психофизического развития

Хулигана одернула проходившая мимо женщина, она же позвонила в милицию.

Патрульный наряд Полоцкого РОВД задержал подозреваемого. Им оказался 28-летний житель райцентра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался и не смог объяснить свою агрессию.

В результате избиения ребенок получил ушибы и ссадины. Ему была оказана медицинская помощь без госпитализации, сейчас с ним все в порядке.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за хулиганство.

Известно, что задержанный также является фигурантом по уголовному делу за кражу.

© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.

Автор: vitbichi.by Оперативная съемка УВД Витоблисполкома.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел вечером 11 октября, когда 13-летний мальчик помогал родителям и вышел во двор, чтобы выбросить мусор. Там он встретил незнакомца, который без...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Суд снова оставил Виктора Бабарико под стражей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика