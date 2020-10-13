|
В Полоцке задержали мужчину, избившего ребенка с особенностями психофизического развития
13.10.2020 06:39 — ЧП | Витьбичи (Витебск)
Источник материала: Витьбичи (Витебск)
Инцидент произошел вечером 11 октября, когда 13-летний мальчик помогал родителям и вышел во двор, чтобы выбросить мусор. Там он встретил незнакомца, который без объяснения причин стал избивать подростка.
Хулигана одернула проходившая мимо женщина, она же позвонила в милицию.
Патрульный наряд Полоцкого РОВД задержал подозреваемого. Им оказался 28-летний житель райцентра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался и не смог объяснить свою агрессию.
В результате избиения ребенок получил ушибы и ссадины. Ему была оказана медицинская помощь без госпитализации, сейчас с ним все в порядке.
Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за хулиганство.
Известно, что задержанный также является фигурантом по уголовному делу за кражу.
© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел вечером 11 октября, когда 13-летний мальчик помогал родителям и вышел во двор, чтобы выбросить мусор. Там он встретил незнакомца, который без...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)