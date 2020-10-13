Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Спасателям поступило сообщение о минировании здания РОВД в Слуцке, такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси.

Сообщение о минировании поступило в МЧС днем 12 октября. В нем говорилось о том, что в Слуцке на улице Уласовца в здании РОВД находится взрывное устройство.

Сотрудники милиции эвакуировали из здания 150 человек. После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено.

Это не первое сообщение о минировании за последнее время. Неизвестные 2 октября по электронной почте отправили письмо о том, что в зданиях Экономического суда Могилевской области и политехнического колледжа могут находиться взрывные устройства.