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Здание РОВД "заминировали" в Слуцке

13.10.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Спасателям поступило сообщение о минировании здания РОВД в Слуцке, такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси.

YouTube/МВД Беларуси
Взрывное устройство искали в суде и колледже Могилева – видео

Сообщение о минировании поступило в МЧС днем 12 октября. В нем говорилось о том, что в Слуцке на улице Уласовца в здании РОВД находится взрывное устройство.

Сотрудники милиции эвакуировали из здания 150 человек. После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено.

Это не первое сообщение о минировании за последнее время. Неизвестные 2 октября по электронной почте отправили письмо о том, что в зданиях Экономического суда Могилевской области и политехнического колледжа могут находиться взрывные устройства.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Похожее сообщение о минировании уже поступало 2 октября. Тогда говорилось о наличии взрывных устройств в экономическом суде Могилевской области и политехническом...
 
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