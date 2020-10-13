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Здание РОВД "заминировали" в Слуцке
13.10.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Спасателям поступило сообщение о минировании здания РОВД в Слуцке, такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси.
Сообщение о минировании поступило в МЧС днем 12 октября. В нем говорилось о том, что в Слуцке на улице Уласовца в здании РОВД находится взрывное устройство.
Сотрудники милиции эвакуировали из здания 150 человек. После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено.
Это не первое сообщение о минировании за последнее время. Неизвестные 2 октября по электронной почте отправили письмо о том, что в зданиях Экономического суда Могилевской области и политехнического колледжа могут находиться взрывные устройства.
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Похожее сообщение о минировании уже поступало 2 октября. Тогда говорилось о наличии взрывных устройств в экономическом суде Могилевской области и политехническом...
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